Совфед рассчитывает на продление программы маткапитала до 2025 года

Напомним, программа материнского капитала действует в России более 10 лет. По указу президента, её действие продлено до конца 2021-го. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка. В прошлом году его размер составил чуть более 453 тысяч рублей. Эти деньги, к примеру, могут быть потрачены на улучшение жилищных условий или образование детей.

Ранее НСН сообщала, что Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Отмечается, что воспользоваться льготой смогут заемщики, в семьях которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года рождается третий ребенок или последующие дети.

Максимальный размер ипотечной компенсации таким семьям составит 450 тысяч рублей. Эти средства можно будет использовать на погашение суммы задолженности

