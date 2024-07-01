Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров стал секретарем Совбеза республики

Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров стал секретарем Совбеза республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам в ходе совещания были предложены кадровые изменения в руководстве администрации Шалинского района ЧР. Новым главой района будет Турпал-Али Ибрагимов.

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Кадыров добавил, что они обладают значительным опытом в управлении и готовы успешно выполнять возложенные на них задачи.

В 2012 году Хамзат Кадыров окончил школу хафизов и стал директором школы в селе Ахмат-юрт, названном в честь Зелимхана Кадырова, старшего брата Рамзана Кадырова. В 2017 году он окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета.

В своей карьере он занимал руководящие должности в регионе, включая помощника главы Чечни, главу администрации Курчалоевского района, министра по физической культуре и спорту Чечни, а также руководителя секретариата, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/ramzan
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