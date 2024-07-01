Кадыров заявил о продаже более 50% квартир в новом районе Путина в Грозном
На сегодняшний день в новом районе Путина в Грозном уже проданы 50% квартир. Об этом в своем Telegram-канале сообщили глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, большинство из них было приобретено посредством исламской рассрочки.
Новый район, расположенный в центральной части Грозного, займет территорию свыше 200 гектаров. В этом районе будут построены 150 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.
Помимо этого, будет произведена модернизация транспортной развязки, а общая протяженность дорог в новом районе составит около 10 км, передает «Радиоточка НСН».
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