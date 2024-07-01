Кадыров заявил о продаже более 50% квартир в новом районе Путина в Грозном

На сегодняшний день в новом районе Путина в Грозном уже проданы 50% квартир. Об этом в своем Telegram-канале сообщили глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, большинство из них было приобретено посредством исламской рассрочки.

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Новый район, расположенный в центральной части Грозного, займет территорию свыше 200 гектаров. В этом районе будут построены 150 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

Помимо этого, будет произведена модернизация транспортной развязки, а общая протяженность дорог в новом районе составит около 10 км, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ЧечняГрозныйПутинКадыров

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