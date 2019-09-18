Беспрецедентное наказание ФИФА. Экс-глава российских болельщиков отстранен от футбола
Бывший президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) рассказал в эфире НСН, как оказался в одном списке с Блаттером и Платини.
Комитет по этике ФИФА дисквалифицировал на два года экс-президента Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина из-за поста в соцсетях пятилетней давности. Его отстранили от любой деятельности, связанной с футболом. Также его обязали выплатить штраф в размере десяти тысяч швейцарских франков.
Сам Шпрыгин в интервью НСН заявил, что решение ФИФА носит беспрецедентный характер, так как впервые подобное решение было принято в отношении болельщика. Сейчас он с юристами изучает варианты обжалования вердикта.
«Пока изучаем и смотрим, потому что европейская юриспруденция очень сложная и многоуровневая. Могу сказать, что это политизированное решение, потому что я попал в один список с такими уважаемыми в футболе людьми как Блаттер (Йозеф Блаттер - экс-президента ФИФА), Платини (Мишель Платини, экс-президент УЕФА) и прочими. Впервые за всю историю футбола комитет по этике ФИФА занималась вынесением санкций в отношении футбольного болельщика, причем за безобидный пост в Инстаграме от 2014 года», - сказал он.
Собеседник НСН добавил, что причиной дисквалификации стал пост в Инстаграме от 2014 года, в котором оказалось изображение символики дивизии СС «Мертвая голова».
«Там по многим пунктам было обвинение, но единственное, что сумели за уши притянуть, пост с изображением черепа с костями. А череп с костями оказался непростой – логотип дивизии СС «Мертвая голова». По мнению ФИФА, как руководитель болельщиков я, публикуя это, не мог не знать, что это запрещенный и дискриминирующий символ, и тем самым нарушил кодекс этики ФИФА. Вынесли вот такое наказание, которое у них является минимальным: два года дисквалификации и штраф в десять тысяч швейцарских франков. Я, конечно, с этим не согласен», - добавил он.
Шпрыгин также подчеркнул, что удалил это изображение еще два года назад, однако это никак не повлияло на решение комитета по этике ФИФА.
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