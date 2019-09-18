Беспрецедентное наказание ФИФА. Экс-глава российских болельщиков отстранен от футбола

Комитет по этике ФИФА дисквалифицировал на два года экс-президента Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина из-за поста в соцсетях пятилетней давности. Его отстранили от любой деятельности, связанной с футболом. Также его обязали выплатить штраф в размере десяти тысяч швейцарских франков.

Сам Шпрыгин в интервью НСН заявил, что решение ФИФА носит беспрецедентный характер, так как впервые подобное решение было принято в отношении болельщика. Сейчас он с юристами изучает варианты обжалования вердикта.

«Пока изучаем и смотрим, потому что европейская юриспруденция очень сложная и многоуровневая. Могу сказать, что это политизированное решение, потому что я попал в один список с такими уважаемыми в футболе людьми как Блаттер (Йозеф Блаттер - экс-президента ФИФА), Платини (Мишель Платини, экс-президент УЕФА) и прочими. Впервые за всю историю футбола комитет по этике ФИФА занималась вынесением санкций в отношении футбольного болельщика, причем за безобидный пост в Инстаграме от 2014 года», - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что причиной дисквалификации стал пост в Инстаграме от 2014 года, в котором оказалось изображение символики дивизии СС «Мертвая голова».