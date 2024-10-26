Платформа Ask.fm объявила о прекращении работы

Создатели сервиса заявили, что он перестал отвечать современным потребностям. Администраторы поблагодарили тех, кто активно пользовался платформой.

Ask.fm запустили в Латвии в 2010 году. В феврале 2015 года число зарегистрированных пользователей составило 80 миллионов. Регистрацию на платформе приостановили в октябре 2024-го.

Ранее пользователи сервисов компании Microsoft пожаловались на масштабные сбои. Проблемы возникли с Microsoft Teams, Microsoft 365, Microsoft Store и Outlook, передает «Радиоточка НСН».

