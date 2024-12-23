Пластическому хирургу Лонской назначен домашний арест по делу о потере зрения

Замоскворецкий суд Москвы поместил пластического хирурга Екатерину Лонскую под домашний арест, сообщает РИА Новости. Это решение было принято в связи с тем, что после ее операции по блефаропластике у Инны Бороды, супруги президента Федерации еврейских общин России, почти полностью пропало зрение.

Инна Борода обратилась в московскую клинику для проведения операции, после которой ей требовалось два дня на восстановление. Однако она пролежала в больнице неделю и в результате потеряла зрение. Впоследствии она поехала в Италию, где зрение удалось частично восстановить, но сейчас она видит только одним глазом, и его острота составляет 30%.