Пластическому хирургу Лонской назначен домашний арест по делу о потере зрения

Замоскворецкий суд Москвы поместил пластического хирурга Екатерину Лонскую под домашний арест, сообщает РИА Новости. Это решение было принято в связи с тем, что после ее операции по блефаропластике у Инны Бороды, супруги президента Федерации еврейских общин России, почти полностью пропало зрение.

Инна Борода обратилась в московскую клинику для проведения операции, после которой ей требовалось два дня на восстановление. Однако она пролежала в больнице неделю и в результате потеряла зрение. Впоследствии она поехала в Италию, где зрение удалось частично восстановить, но сейчас она видит только одним глазом, и его острота составляет 30%.

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Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания небезопасных медицинских услуг. Согласно материалам дела, Лонская не провела должную диагностику перед операцией и не выяснила, какие лекарства принимала пациентка, что, по версии следствия, привело к серьезным последствиям.

Лонская свою вину не признала. Ей предъявлено обвинение по статье 238 УК за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время продолжаются следственные действия, а потерпевшая сторона готовит иск о возмещении ущерба, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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