Пластический хирург Тимур Хайдаров закрыл свою клинику
Пластический хирург Тимур Хайдаров решил ликвидировать свою клинику «Русская медицина».
По его словам, он открыл юридическое лицо несколько лет назад вместе с партнером, но никакой деятельности не вел. Хирург подчеркнул, что ликвидация клиники не имеет отношения к обвинениям со стороны некоторых клиентов.
«Мы открыли другую клинику с другим юридическим адресом, поэтому решили пока закрыть эту», - цитирует Хайдарова «Газета.Ru».
Пластический хирург оперировал многих российских звезд. Летом прошлого года певица Слава обвинила его в некачественно проведенной операции на груди.
Ранее Хайдаров сообщил, что к нему записываются новые звездные клиенты, несмотря на скандал. Он уточнил, что некоторые операции запланированы на начало текущего года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru