Пластический хирург Тимур Хайдаров закрыл свою клинику

По его словам, он открыл юридическое лицо несколько лет назад вместе с партнером, но никакой деятельности не вел. Хирург подчеркнул, что ликвидация клиники не имеет отношения к обвинениям со стороны некоторых клиентов.

«Мы открыли другую клинику с другим юридическим адресом, поэтому решили пока закрыть эту», - цитирует Хайдарова «Газета.Ru».

Пластический хирург оперировал многих российских звезд. Летом прошлого года певица Слава обвинила его в некачественно проведенной операции на груди.

Ранее Хайдаров сообщил, что к нему записываются новые звездные клиенты, несмотря на скандал. Он уточнил, что некоторые операции запланированы на начало текущего года, отмечает «Радиоточка НСН».

