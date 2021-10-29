Россиянина посадят на 12 лет за угрозу теракта в соцсетях
Житель Нижнего Новгорода получил 12 лет колонии строгого режима за угрозу устроить теракт из-за введения ковидных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
В ведомстве рассказали, что в ходе следственных действий в доме обвиняемого было найдено и изъято взрывчатое вещество. Правоохранительным органам также удалось доказать, что ранее он высказывал угрозы и оскорбления в адрес представителей власти.
«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - заключили в ведомстве, отметив, что приговор вступил в законную силу.
3 апреля 2020 года житель Нижнего Новгорода опубликовал в социальных сетях пост, в котором угрожал устроить теракт, в связи с недовольством введением ковидных ограничений. Противоправные действия нарушителя были предотвращены.
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