Россиянина посадят на 12 лет за угрозу теракта в соцсетях

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - заключили в ведомстве, отметив, что приговор вступил в законную силу.

3 апреля 2020 года житель Нижнего Новгорода опубликовал в социальных сетях пост, в котором угрожал устроить теракт, в связи с недовольством введением ковидных ограничений. Противоправные действия нарушителя были предотвращены.