Обвиняемым в подготовке теракта в «Шереметьево» обещали 3 тысячи долларов
Обвиняемым в подготовке теракта в аэропорту «Шереметьево» в Москве обещали 3 тысячи долларов, сообщает РИА Новости.
Деньги должны были поступить с Украины. Обещанная сумма до получателей не дошла.
Гособвинение запросило 28 лет колонии Михаилу Дарию и 21 год Илье Ковылкову, обвиняемым в подготовке теракта. По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на заправочной станции аэропорта. Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.
Ранее стало известно, что бывший главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный лично одобрил неудачную операцию украинских спецслужб по вербовке российского пилота и захвату военного самолета Су-34 в 2022 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru