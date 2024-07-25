Обвиняемым в подготовке теракта в аэропорту «Шереметьево» в Москве обещали 3 тысячи долларов, сообщает РИА Новости.

Деньги должны были поступить с Украины. Обещанная сумма до получателей не дошла.

Гособвинение запросило 28 лет колонии Михаилу Дарию и 21 год Илье Ковылкову, обвиняемым в подготовке теракта. По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на заправочной станции аэропорта. Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.

Ранее стало известно, что бывший главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный лично одобрил неудачную операцию украинских спецслужб по вербовке российского пилота и захвату военного самолета Су-34 в 2022 году.

