Плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ рассердили Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно отреагировали на плакаты, на которых Калининградская область включена в состав ФРГ, сообщает РИА Новости.

По его словам, инцидент «не имеет отношения к официальной позиции Берлина», однако реакция российских властей всё же отрицательная.

«Мы видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная», - резюмировал представитель Кремля.

Ранее газета Nordkurier сообщила, что неизвестные развесили в немецком городе Тетеров (немецкая федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) карты Германии с Калининградской областью в её составе. По данным издания, местная полиция проводит проверку по факту произошедшего.

