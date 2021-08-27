СМИ: Германия «присвоила» Калининградскую область
Неизвестные развесили в немецком городе Тетеров (немецкая федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) предвыборные плакаты с картой Германии с Калининградской областью в ее составе. Об этом пишет газета Nordkurier.
Неустановленные лица разместили на улицах города копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года, на которых Восточная Пруссия и часть нынешней Польши расположены в границах ФРГ.
По данным Nordkurier, материалы являются агитационными плакатами Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Однако по словам представителя ХДС Ханнес Деттманн, партия не имеет к этому отношения, а сами плакаты вводят в заблуждение и должны быть убраны, отмечает Ura.ru.
Местная полиция начала проверку по факту произошедшего, расследованием дела займется прокуратура города Росток, сообщает телеканал «360».
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