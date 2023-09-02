Пицца и бургеры осенью в России подорожают в среднем на 4–8%
Пицца и бургеры осенью в России подорожают в среднем на 4%–8%, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.
Отмечается, что это связано с ростом цен на продукты для приготовления этих блюд. В случае с бургерами многое зависит от цен на говядину, которая за лето подорожала не так сильно, как свинина и птица.
Кроме того, стоимость блюда зависит от цен на овощи и хлеб, уточнила специалист.
Ранее стало известно, что цены на шаурму вырастут в России из-за подорожания мяса, в сентябре стоимость блюда увеличится в среднем на 10–15%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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