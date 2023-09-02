Пицца и бургеры осенью в России подорожают в среднем на 4–8%

Отмечается, что это связано с ростом цен на продукты для приготовления этих блюд. В случае с бургерами многое зависит от цен на говядину, которая за лето подорожала не так сильно, как свинина и птица.

Кроме того, стоимость блюда зависит от цен на овощи и хлеб, уточнила специалист.

Ранее стало известно, что цены на шаурму вырастут в России из-за подорожания мяса, в сентябре стоимость блюда увеличится в среднем на 10–15%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

