Пицца и бургеры осенью в России подорожают в среднем на 4–8%

Пицца и бургеры осенью в России подорожают в среднем на 4%–8%, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

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Отмечается, что это связано с ростом цен на продукты для приготовления этих блюд. В случае с бургерами многое зависит от цен на говядину, которая за лето подорожала не так сильно, как свинина и птица.

Кроме того, стоимость блюда зависит от цен на овощи и хлеб, уточнила специалист.

Ранее стало известно, что цены на шаурму вырастут в России из-за подорожания мяса, в сентябре стоимость блюда увеличится в среднем на 10–15%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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