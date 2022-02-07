Питерскую учительницу заставили уволиться после чтения в школе стихов Хармса и Введенского

Учительницу из Санкт-Петербурга Серафиму Сапрыкину уволили из гимназии №168 Центрального района города после чтения десятиклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, директор школы назвала писателей «врагами народа» и «пособниками фашистов», подчеркнув, что «их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях"», и заставила ее уволиться. При этом учительница напомнила, что обговаривала планы по проведению такого урока с завучем, который не имел ничего против него.

В школе педагогу заявили, что, если она не уйдет самостоятельно, то будет уволена «по статье утрата доверия». В итоге Сапрыкина ушла по собственному желанию, назвав происходящее «новым 37-м годом».

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При этом по сообщениям СМИ, представители учебного заведения рассказали, что женщина проработала там всего несколько месяцев, а потом уволилась по собственному желанию, так как нашла себе новое место работы.

Даниил Хармс - советский поэт, писатель и драматург, репрессированный в 1941 году. Основал Объединение реального искусства (ОБЭРИУ).

Александр Введенский - поэт, детский писатель и драматург. Являлся членном ОБЭРИУ. В 1941 году был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации.

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ТЕГИ:УвольнениестихиУчительницаСанкт-ПетербургШкола
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