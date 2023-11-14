«Питер, Казань или Крым»: Рестораторы о претендентах на звание кулинарной столицы
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в эфире НСН восхитился питерскими рюмочными и крымскими чебуреками.
Выбрать одну кулинарную столицу России не получится, так как в каждом городе есть свои особенности и шедевры, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) признала Санкт-Петербург кулинарной столицей России. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, руководитель проекта «Петербургская кухня» Сергей Марков. Миронов считает, что звания кулинарной столицы достойны многие российские города.
«Кулинарной столицей признают то одни города России, то другие. Казань недавно признавали, завтра Лефортово признают кулинарным районом страны. Я скептически отношусь к таким назначениям. У нас много хороших поваров, у нас много сильных ресторанов. Не знаю, по какому принципу городу дают такое звание. Если смотреть по количеству ресторанов, это, конечно, Москва - порядка 20 тысяч точек. Если смотреть по самым интересным, то в каждом городе есть свои особенности», - отметил он.
По словам ресторатора, в каждом регионе есть свои кулинарные изюминки. Сам Миронов, например, вдохновился крымскими чебуреками, повторить которые решил в столице.
«В Санкт-Петербурге много рюмочных, много баров, там холоднее, больше выпивают, больше именно небольших заведений. В Москве более крупные и фундаментальные истории, а в Питере больше крафтовые заведения, где повара придумывают что-то свое. Во всех городах есть своя кухня. В Казани, например, много своих особенностей, татарская кухня очень сильно отличается. В Якутии много сырого и совершенно другой подход к приготовлению блюд. В Дагестане очень интересные местные блюда, пироги, там прекрасно готовят ягненка. В Осетии вообще осетинские пироги – это вынос мозга, а в Крыму – чебуреки! Я даже вдохновился поездкой в Крым и создал в Москве чебуречную, превратив ее в сетевой формат», - рассказал собеседник НСН.
В России на сегодняшний день нет честного рейтинга ресторанов с хорошей аналитикой, заявил ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов «Радиоточке НСН». При этом, по его словам, «мишленовские звезды» тоже не стали показательными для страны.
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