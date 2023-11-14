«Питер, Казань или Крым»: Рестораторы о претендентах на звание кулинарной столицы

«Кулинарной столицей признают то одни города России, то другие. Казань недавно признавали, завтра Лефортово признают кулинарным районом страны. Я скептически отношусь к таким назначениям. У нас много хороших поваров, у нас много сильных ресторанов. Не знаю, по какому принципу городу дают такое звание. Если смотреть по количеству ресторанов, это, конечно, Москва - порядка 20 тысяч точек. Если смотреть по самым интересным, то в каждом городе есть свои особенности», - отметил он.

По словам ресторатора, в каждом регионе есть свои кулинарные изюминки. Сам Миронов, например, вдохновился крымскими чебуреками, повторить которые решил в столице.

«В Санкт-Петербурге много рюмочных, много баров, там холоднее, больше выпивают, больше именно небольших заведений. В Москве более крупные и фундаментальные истории, а в Питере больше крафтовые заведения, где повара придумывают что-то свое. Во всех городах есть своя кухня. В Казани, например, много своих особенностей, татарская кухня очень сильно отличается. В Якутии много сырого и совершенно другой подход к приготовлению блюд. В Дагестане очень интересные местные блюда, пироги, там прекрасно готовят ягненка. В Осетии вообще осетинские пироги – это вынос мозга, а в Крыму – чебуреки! Я даже вдохновился поездкой в Крым и создал в Москве чебуречную, превратив ее в сетевой формат», - рассказал собеседник НСН.

В России на сегодняшний день нет честного рейтинга ресторанов с хорошей аналитикой, заявил ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов «Радиоточке НСН». При этом, по его словам, «мишленовские звезды» тоже не стали показательными для страны.

