Питер, храм и старые грабли

Законодательное собрание Петербурга и губернатор города разошлись во мнениях о целесообразности строительства храма в парке Малиновка. Городской парламент рассматривал поправки в закон «О зеленых насаждениях общего пользования». Большинством голосов депутаты отклонили поправки о включении в перечень таких объектов участка в парке, который более пяти лет назад был передан под строительство храма. В 2019 году аналогичный законопроект для защиты парка от застройки в парламент вносил губернатор Александр Беглов после общения с жителями района, которым он пообещал защитить парк от застройки. Православному приходу был подобран другой участок. Однако законопроект градоначальника до рассмотрения не дошел.

На нынешнем заседании питерского ЗакС его спикер Вячеслав Макаров в выражениях, не допускающих двойного толкования, разъяснил представителю губернатора в городском парламенте Юрию Шестерикову, что храм в Малиновке будет построен:

«Вам говорю, и всем членам правительства, которые предлагают там исключить территорию из-под православного храма: там будет православный храм», - сказал Макаров.

И добавил, что не имеет значения, сколько для этого понадобится времени - месяцы или годы.

Парк Малиновка расположен в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Центральными объектами в парке являются пруды, там расположена церковь Покрова Пресвятой Богородицы с часовней. Идея построить там храм возникла несколько лет назад, и в 2015 году питерский парламент поддержал соответствующую поправку к Генплану, а пару лет спустя перевел часть парка под застройку. Спикер Вячеслав Макаров указал, что речь идёт о возведении храма. Вместе с тем, против строительства в парке тогда выступил прежний губернатор Георгий Полтавченко. Однако спикер палаты продолжал настаивать, что в парке будет возведен храм.

Похожая попытка возвести храм на месте парка уже имела место два года назад. Весной 2019-го в Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг строительства храма в сквере возле театра драмы. Местные жители выступили категорически против, дело дошло до стычек сторонников и противников строительства. В мирное русло ситуацию вернуло только вмешательство президента РФ Владимира Путина, который поручил провести опрос среди жителей города. В результате для храма был подобран другой участок.

Храм должен объединять людей, а не разъединять, - заявил, комментируя уральскую историю, глава государства. Как говорится, его бы слова, да питерским властям в уши.

