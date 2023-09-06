«Не пинать себя!»: Психолог рассказал, как распознать и побороть депрессию
Михаил Хорс заявил в эфире НСН, что главной причиной депрессии являются завышенные ожидания. Осень может усугубить эти процессы.
Главной причиной депрессивных состояний являются собственные ожидания человека, которые не совпадают с реальностью, заявил кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН. Если тяжелое эмоциональное состояние затянулось на три месяца, нужно перестать винить себя и обратиться к специалисту.
Около 15 миллионов россиян пребывают в состоянии глубокой депрессии, это почти 10% от всего населения, следует из исследования Агентства стратегических инициатив (АСИ). Среди основных причин называются длительная болезнь, смерть близкого, крупный кредит, одиночество или насилие в семье. Хорс рассказал, что именно следует считать депрессией и как с этим состоянием бороться.
«Надо уточнить, что депрессия – это диагноз, сейчас принято депрессией называть вообще все. Люди имеют в виду под депрессией болезненные эмоциональные состояния. Интенсивность этих болезненных состояний тем больше, чем больше человек конфликтует с реальностью. Если человек имеет жесткие ожидания от своей жизни и готов только к этим ожиданиям, тогда любой другой сценарий отметается и объявляется отрицательным, человек начинает страдать», - отметил он.
Больше подвержены депрессии именно люди, которые уверены, что знают, как должен быть устроен мир – любой «отход от сценария» вызывает у них сильные негативные эмоции, добавил Хорс. Осень может усугублять эти процессы.
«У кого более вариативное мышление, этот человек меньше впадает в отрицательные эмоции. Осень биохимически на нас влияет, меньше солнечного света и витаминов, больше работы. Но это влияет не на всех людей. Стрессовые состояния эмоциональны по своему состоянию, а не биологические. Больше подвержены депрессии те люди, которые считают, что знают, как должен быть устроен мир», - объяснил собеседник НСН.
Также психолог рассказал, что о депрессии может говорить длительное тяжелое эмоциональное состояние. В таком случае нужно признать проблему, не винить себя, а обратиться к специалисту.
«Первый важный шаг в борьбе с депрессией – это признать, что она есть. Клинические симптомы: хроническое тяжелое эмоциональное состояние, которое длится больше трех месяцев, упадок сил и энергии. В это время важно не требовать от себя что-то, как от здорового человека. За один день из этого состояния не выпрыгнуть. Признание своего права на слабость снижает количество боли, недовольство собой. Близкие иногда пытаются пнуть человека с депрессией, а это еще больше заводит в депрессию. Самому себя тоже пинать не надо, станет легче. Лучше обращаться за помощью», - заключил он.
Ранее психиатр Вадим Гагин рассказал о наиболее распространенных проблемах его пациентов. По его словам, самыми частыми жалобами среди населения оказываются депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство. Иногда пациенты жалуются на различные зависимости, а также эмоциональную неустойчивость, передает «Радиоточка НСН».
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