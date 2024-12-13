Письмо Петра I ушло с молотка за рекордные 9 млн рублей в Москве
По результатам торгов аукционного дома «Книжная полка» письмо царя Петра I, написанное Федору Юрьевичу Ромодановскому 5 августа 1696 года, было продано по рекордной цене 9 000 000 рублей. Торги завершились в среду, 11 декабря.
Интерес у коллекционеров также вызвала рукопись стихотворения «Ночь» Бориса Пастернака от 12 мая 1956 года – она ушла с молотка за 3 000 000 рублей. По той же цене было продано собственноручное письмо Казимира Малевича, адресованное в 1927-м году Наталье Манченко, третьей жене художника.
В ходе торгов изданный в 1918-м году альбом с 25 репродукциями картин Василия Кандинского с автографом художника был продан за 220 000 рублей при стартовой цене 50 000 рублей. Помимо этого, на торгах были успешно реализованы произведения по криминалистике, истории, литературе, а также гравюры и фотографии начала XX с деятелями отечественного искусства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Терпящий бедствие «Волгонефть 239» сел на мель
- СМИ: капитан «Волгонефть 212» выжил
- Экстренные службы установили связь с моряками «Волгонефть 239»
- Трамп выбрал автора мирного плана по Украине послом по особым поручениям
- Путин дал распоряжения по ситуации с танкерами в Керченском проливе
- Кадыров: ВКС РФ нанесли два удара «Искандером» по объекту в Харькове
- Уголовные дела возбуждены из-за крушения танкеров у Керчи
- Моряк погиб при крушении танкера «Волгонефть 212»
- МЧС: оба танкера в Керченском проливе еще не затонули
- Спасатели достали из воды 13 членов экипажа «Волгонефть 212»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru