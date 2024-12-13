Письмо Петра I ушло с молотка за рекордные 9 млн рублей в Москве

Интерес у коллекционеров также вызвала рукопись стихотворения «Ночь» Бориса Пастернака от 12 мая 1956 года – она ушла с молотка за 3 000 000 рублей. По той же цене было продано собственноручное письмо Казимира Малевича, адресованное в 1927-м году Наталье Манченко, третьей жене художника.

В ходе торгов изданный в 1918-м году альбом с 25 репродукциями картин Василия Кандинского с автографом художника был продан за 220 000 рублей при стартовой цене 50 000 рублей. Помимо этого, на торгах были успешно реализованы произведения по криминалистике, истории, литературе, а также гравюры и фотографии начала XX с деятелями отечественного искусства.



