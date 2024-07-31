Пискарев: У Госдумы есть ряд предложений по ограничению деятельности иноагентов

«Напомню, что мы недавно приняли пакет законопроектов, которые регулируют деятельность иностранных агентов... У нас в пакете еще целый ряд предложений по дальнейшему ограничению деятельности иностранных агентов и их вредоносного влияния на нашу внутреннюю политику», — указал парламентарий.

По словам Пискарева, необходимо сделать все, чтобы иноагенты «не мешали нам развиваться».

В России уже действует ряд ограничений в отношении иностранных агентов, в том числе штрафы за нарушение порядка их деятельности, запрет на их участие в выборах всех уровней, запрет для бизнеса и граждан на размещение рекламы на информационных ресурсах иноагентов.

