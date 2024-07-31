Пискарев: У Госдумы есть ряд предложений по ограничению деятельности иноагентов
Госдума имеет целый ряд предложений по ограничению деятельности иностранных агентов. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента Василий Пискарев.
«Напомню, что мы недавно приняли пакет законопроектов, которые регулируют деятельность иностранных агентов... У нас в пакете еще целый ряд предложений по дальнейшему ограничению деятельности иностранных агентов и их вредоносного влияния на нашу внутреннюю политику», — указал парламентарий.
По словам Пискарева, необходимо сделать все, чтобы иноагенты «не мешали нам развиваться».
В России уже действует ряд ограничений в отношении иностранных агентов, в том числе штрафы за нарушение порядка их деятельности, запрет на их участие в выборах всех уровней, запрет для бизнеса и граждан на размещение рекламы на информационных ресурсах иноагентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru