Минюст начнет публиковать доменные имена сайтов иноагентов

Минюст России будет указывать в реестре иностранных агентов доменные имена информационных ресурсов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Изменения внесли в перечень сведений, публикуемых в реестре иноагентов на официальном сайте министерства.

«Дополнить подпунктом... следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)», — указано в распоряжении.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам избираться на выборах любого уровня, выступать в качестве наблюдателей и доверенных лиц кандидатов.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ

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