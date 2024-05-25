Минюст начнет публиковать доменные имена сайтов иноагентов
Минюст России будет указывать в реестре иностранных агентов доменные имена информационных ресурсов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Изменения внесли в перечень сведений, публикуемых в реестре иноагентов на официальном сайте министерства.
«Дополнить подпунктом... следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)», — указано в распоряжении.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам избираться на выборах любого уровня, выступать в качестве наблюдателей и доверенных лиц кандидатов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru