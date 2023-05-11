Писателя Прилепина готовят ко второму этапу операции
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале заявил, что состояние писателя Захара Прилепина остается стабильным.
По его словам, в настоящее время его готовят ко второму этапу операции «по фиксации костных отломков», это необходимо для «их прочной фиксации до полного сращения».
«Для её проведения присоединяются и специалисты из федерального научно-исследовательского медицинского центра», - добавил Никитин.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что речи о выписке Прилепина, чей автомобиль был взорван на трассе в Нижегородской области, пока не идет, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru