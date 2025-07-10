МВД России объявило Чичваркина в розыск

Бизнесмен Евгений Чичваркин (внесен в РФ в список иноагентов) внесен в базу розыска МВД России. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. В карточке указано, что он разыскивается на основании статьи Уголовного кодекса, однако конкретная статья не называется.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в мае против Чичваркина было возбуждено исполнительное производство по делу об административном правонарушении.