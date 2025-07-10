МВД России объявило Чичваркина в розыск
Бизнесмен Евгений Чичваркин (внесен в РФ в список иноагентов) внесен в базу розыска МВД России. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. В карточке указано, что он разыскивается на основании статьи Уголовного кодекса, однако конкретная статья не называется.
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в мае против Чичваркина было возбуждено исполнительное производство по делу об административном правонарушении.
Речь шла о штрафе, назначенном судом, общая сумма которого составила более 25 тысяч рублей — включая 23 тысячи основного долга и две тысячи исполнительского сбора.
В декабре 2024 года бизнесмен был оштрафован за отказ предоставить в Минюст сведения о своей деятельности в качестве иностранного агента. Точная сумма штрафа в документах не уточнялась, однако по соответствующей статье 19.34 КоАП она может составлять от 30 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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