Число победителей программы «Миллион призов» превысило 640 тыс человек
В двух розыгрышах программы «Миллион призов», которые состоялись в столице, оказалось 644 520 выигрышных кодов. В последнем розыгрыше победили 254 179 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Выигрыш исчисляется в баллах – от одного до 4000. При этом один балл равен одному рублю. Выигрышный номинал, по выбору победителя, можно «конвертировать» в бонусы и скидки от кафе и ресторанов, крупных торговых сетей, а также в городские поощрения. Бонусы могут быть потрачены и на благотворительность.
Программа предоставляет возможность участия для москвичей, которые приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Каждый из них получает сертификат или СМС с уникальным номером, который необходимо отправить также СМС-сообщением на номер 7377.
Напомним, розыгрыши продлятся до 2 июля. Количество победителей будут объявлять каждый день в 08:30 на сайте программы и портале mos.ru. Баллы можно обменивать на бонусы и скидки с 26 июня по 31 декабря.
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