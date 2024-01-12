Писатель Сергей Лукьяненко поддержал решение президента участвовать в выборах

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поддержал решение действующего президента о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году. Об этом он сообщил журналистам в Москве 12 января.

Он отметил, что видит положительные и глубокие изменения в стране, которые приведут Россию к многополярному будущему, несмотря на огромное давление извне.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Выборы впервые будут проходить три дня с 15 по 17 марта 2024 года.