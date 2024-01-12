Писатель Сергей Лукьяненко поддержал решение президента участвовать в выборах

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поддержал решение действующего президента о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году. Об этом он сообщил журналистам в Москве 12 января.

Он отметил, что видит положительные и глубокие изменения в стране, которые приведут Россию к многополярному будущему, несмотря на огромное давление извне.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Выборы впервые будут проходить три дня с 15 по 17 марта 2024 года.

Надежда Бабкина поддержала решение Путина участвовать в президентских выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, сообщает РИА Новости. Отвечая на вопрос об инициативе детей сдавать подписи в поддержку выдвижения на президентские выборы он указал, что активными сторонниками главы государства являются очень много детей и молодежи.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк также поддержал решение действующего главы государства Владимира Путина участвовать в президентских выборах, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее решение Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года поддержала журналистка и телеведущая Тина Канделаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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