Писатель Сергей Лукьяненко поддержал решение президента участвовать в выборах
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поддержал решение действующего президента о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году. Об этом он сообщил журналистам в Москве 12 января.
Он отметил, что видит положительные и глубокие изменения в стране, которые приведут Россию к многополярному будущему, несмотря на огромное давление извне.
В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Выборы впервые будут проходить три дня с 15 по 17 марта 2024 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, сообщает РИА Новости. Отвечая на вопрос об инициативе детей сдавать подписи в поддержку выдвижения на президентские выборы он указал, что активными сторонниками главы государства являются очень много детей и молодежи.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк также поддержал решение действующего главы государства Владимира Путина участвовать в президентских выборах, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее решение Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года поддержала журналистка и телеведущая Тина Канделаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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