Надежда Бабкина поддержала решение Путина участвовать в президентских выборах
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах президента страны в марте 2024 года, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По мнению исполнительницы, Путин грамотно выстраивает стратегии и имеет огромный опыт в вопросах внутренней и внешней политики. Программы, которые он реализует, помогают развитию страны.
«Он в стране знает каждый винтик, каждую дорогу, каждый дом, где что происходит», – сказала она.
Бабкина также добавила, что действующий президент России имеет колоссальный опыт в вопросах внутренней и внешней политики.
Ранее решение Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года поддержала журналистка и телеведущая Тина Канделаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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