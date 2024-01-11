Надежда Бабкина поддержала решение Путина участвовать в президентских выборах

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах президента страны в марте 2024 года, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Телеведущая Тина Канделаки поддержала решение президента участвовать в выборах

По мнению исполнительницы, Путин грамотно выстраивает стратегии и имеет огромный опыт в вопросах внутренней и внешней политики. Программы, которые он реализует, помогают развитию страны.

«Он в стране знает каждый винтик, каждую дорогу, каждый дом, где что происходит», – сказала она.

Бабкина также добавила, что действующий президент России имеет колоссальный опыт в вопросах внутренней и внешней политики.

Ранее решение Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года поддержала журналистка и телеведущая Тина Канделаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Владимир ПутинВыборы Президента России

Горячие новости

Все новости

партнеры