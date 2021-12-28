Замдиректора ФСИН Якунин освобожден от должности
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Якунин освобожден от своей должности. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен официальном портале правовой информации.
Указ вступил в силу со дня подписания - 28 декабря.
Якунин находился на данной должности с августа 2020 года. До назначения на эту позицию, он был главой столичного управления МВД, а также помощником директора ФСИН.
Кадровые перестановки начались после публикации видео пыток заключенных в колониях. В ноябре президент снял с должности главу ведомства Александра Калашникова.
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