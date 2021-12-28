Замдиректора ФСИН Якунин освобожден от должности

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Якунин освобожден от своей должности. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен официальном портале правовой информации.

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Указ вступил в силу со дня подписания - 28 декабря.

Якунин находился на данной должности с августа 2020 года. До назначения на эту позицию, он был главой столичного управления МВД, а также помощником директора ФСИН.

Кадровые перестановки начались после публикации видео пыток заключенных в колониях. В ноябре президент снял с должности главу ведомства Александра Калашникова.



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ФОТО: РИА Новости/Артем Житенев
ТЕГИ:ПутинФСИН
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