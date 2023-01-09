Пинок, отчет или результат: В России решают, с чем связать «выживание» чиновников

Результатом деятельности российских чиновников является формальный отчет о проделанной работе, что никак не мотивирует управленцев, заявил политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН.

Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал лучшей российской управленческой технологией «пинок животворящий». По его словам, в этом позволяют убедиться курсы обучения и повышения квалификации, коучинги, тренинги и инструменты материального стимулирования, «преломленные через реальный управленческий опыт». Журавлев объяснил риторику губернатора простотой выбранного метода.



«Я понимаю, почему он про пинок сказал. Не потому что он считает пинок единственной управленческой технологией, а потому что те технологии, которые ему выдаются в качестве официального повышения квалификации, его, мягко говоря, не устраивают. Пинок – не самая эффективная, а самая простая технология. Нужна система, при которой выживание чиновника будет связано с результатами его труда. Это самая тяжелая задача, у нас очень мало связи между деятельностью и результатом, тогда бы появилась мотивация у российских чиновников. Сейчас задача чиновника – написать отчет, есть там дорога или нет, его вообще не касается», - сказал Журавлев.

Также он объяснил негативное отношение чиновников к коучингам и напомнил, что в России главной мотивацией на государственном уровне не так давно был страх.