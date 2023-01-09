Пинок, отчет или результат: В России решают, с чем связать «выживание» чиновников
Политолог Дмитрий Журавлев заявил НСН, что у российских чиновников отсутствует мотивация, поэтому зачастую они прибегают к самому простому методу – «животворящему пинку».
Результатом деятельности российских чиновников является формальный отчет о проделанной работе, что никак не мотивирует управленцев, заявил политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН.
Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал лучшей российской управленческой технологией «пинок животворящий». По его словам, в этом позволяют убедиться курсы обучения и повышения квалификации, коучинги, тренинги и инструменты материального стимулирования, «преломленные через реальный управленческий опыт». Журавлев объяснил риторику губернатора простотой выбранного метода.
«Я понимаю, почему он про пинок сказал. Не потому что он считает пинок единственной управленческой технологией, а потому что те технологии, которые ему выдаются в качестве официального повышения квалификации, его, мягко говоря, не устраивают. Пинок – не самая эффективная, а самая простая технология. Нужна система, при которой выживание чиновника будет связано с результатами его труда. Это самая тяжелая задача, у нас очень мало связи между деятельностью и результатом, тогда бы появилась мотивация у российских чиновников. Сейчас задача чиновника – написать отчет, есть там дорога или нет, его вообще не касается», - сказал Журавлев.
Также он объяснил негативное отношение чиновников к коучингам и напомнил, что в России главной мотивацией на государственном уровне не так давно был страх.
«Губернатор у нас и политик, и чиновник – лужи, автобусы и магазины тоже на нем. Реакция обычного чиновника на коучей, конечно, негативная, они учат не тому, они учат, как в стране, в которой все есть и все отлажено, минимально мешать жить. Они учат психологии поведения американской. Это технологии страны, где всегда тепло, средняя зарплата 10 тысяч долларов, это не про нас. В Швейцарии мотивация материальная, мы таким путем пойти не можем. Там выдается очень большой кредит, необходимость его погашения пропорциональна качеству работы. Если человек хорошо работает, государство гасит его кредит при выходе на пенсию. У нас были методы Сталина, которые работали, но были построены на страхе. Но на страхе нельзя удерживать систему постоянно», - объяснил собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому региональные чиновники обязаны сообщать прокуратуре о всех попытках склонения их к коррупции.
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