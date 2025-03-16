Пилот погиб при крушении мотодельтаплана в Кировской области

Пилот погиб при крушении мотодельтаплана в Кировской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

При падении вертолета в штате Огайо погиб человек

Летательный аппарат «Атом» упал на лёд водохранилища в Омутнинском районе, сообщает 112.

В результате трагического происшествия 61-летний пилот Виктор Турундаев погиб на месте. Компетентные службы в настоящее время устанавливают обстоятельства и причины авиакатастрофы.

14 марта в Санкт-Петербурге три человека пострадали в ДТП с автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:Кировская ОбластьРоссия

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