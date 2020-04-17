Пик не пройден, пик грядет

Ситуация с распространением коронавируса в Москве развивается не по самому плохому сценарию – так оценил положение дел в городе мэр Сергей Собянин. По его словам, «медицинская система начинает работать в плановом нормальном режиме, с запасом прочности». Вместе с тем, ситуация остается непростой, поэтому городские больницы активно переводятся в режим борьбы с коронавирусом. Всего запланировано выделить на эти цели около 30 тысяч больничных коек. В Москве за последние сутки выявлено почти две тысячи заболевших коронавирусом, общее число инфицированных превысило 18 тысяч, скончались 127.

Пик распространения коронавирусной инфекции в России еще не пройден – об этом вновь предупредил глава государства. «Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации», - сказал Владимир Путин.

О грядущем пике заболеваемости коронавирусом в Москве говорила этим днем и заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова:

«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, скорее всего, придется на следующие две-три недели», - заявила заммэра в обращении к медицинским работникам.

По иронии судьбы, названный временной промежуток совпадает с длительностью инкубационного периода, если вести отсчет со среды этой недели. С 15-го апреля – дня, когда в Москве начал действовать режим спецпропусков, и сплошные проверки их наличия у граждан привели к очередям на входах в метро. Как заявлял тогда в эфире НСН бывший главный санитарный врач, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко, «такая толпа является самым злачным местом для распространения коронавируса».

С другой стороны, заявление г-жи Раковой можно рассматривать и как оптимистичный взгляд в ближайшее будущее. Если пик, по ее словам придется на ближайшие две-три недели – а это остаток апреля и майские праздники, то возникает робкая надежда на то, что затем последует спад заболеваемости и, как следствие, некоторые послабления режима изоляции.

Но это когда еще будет, да и будет ли? Пока что москвичам даже для похода в ближайший магазин велено иметь при себе не только паспорт, но и письменное подтверждение о месте фактического проживания. Как заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, таким документом, кроме отметки в паспорте о месте регистрации, может быть договор аренды квартиры или собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться, расписка от собственника квартиры. При отсутствии при себе такого документа его надо предоставить позже на «группе разбора» с инспектором после составления административного протокола. «Я уверен, что протокол будет трактоваться в пользу гражданина», - заявил депутат. Как такой идеалист в политику-то попал?

