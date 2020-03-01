Пианист обработал более 68 миллиардов мелодий из-за авторского права

Пианист и адвокат Дэмиен Рил запрограммировал свыше 68 миллиардов мелодий. Так он вместе с другом-программистом Ноа Рубином хочет минимизировать судебные иски по авторскому праву. Об этом сообщает Vice.

Так как мелодии записаны в цифровом формате, то в алгоритме ноты обозначаются числами.

«В соответствии с законом об авторском праве - числа являются фактами. Так что, может быть, если мы просто "копируем" их, то получается, мелодии — это математика», – цитирует РИА Новости адвоката Дэмиена Рила.

Музыку, записанную с помощью компьютерной программы, товарищи выложили в Сеть — на веб-сервис Github и сделали ее общедоступной. Создатели базы мелодий рассчитывают снизить число исков по авторским правам, выплаты по которым составляют иногда миллионы долларов США.

Не ясно, как расценит суд использование «математических» произведений из базы Рила и Рубина с точки зрения закона об авторском праве. Ее авторы создатели считают, что совершили благое дело.

Ранее глава коллегии адвокатов «Тарло и партнёры», экс-судья и адвокат Маруани Евгений Тарло в эфире НСН рассказал, из-за чего певец Дидье Маруани подавал в суд на Киркорова и его адвоката. Маруани требовал опровергнуть заявления о вымогательстве. Напомним, первый иск от Дидье Маруани был направлен к Филиппу Киркорову относительно нарушения авторских прав. Речь шла о музыке к песне «Жестокая любовь». Таганский суд Москвы отказал Дидье Маруани в удовлетворении иска на 272 миллиона рублей. После чего адвокат российского певца Александр Добровинский предложил Маруани получить компенсацию в один миллион рублей. Как только деньги были переданы, по словам Тарло, Маруани арестовали полицейские, однако, никакое дело заведено не было.

