ПФР объяснил пенсионерам порядок получения «путинской» выплаты

По данным ПФР, обращаться за деньгами не надо, поскольку выплаты будут производиться с помощью данных, которыми обладает фонд. В том случае, если гражданин одновременно получает две пенсии, одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, то выплата будет проведена все равно.

ПФР добавил, что при начислении других социальных выплат эти деньги не будут учитываться. При этом из выплаты нельзя будет вычесть долги по штрафам, платежам и кредитам. Деньги будут переданы тогда же, когда и основная пенсия.

Помощь, предложенную Путиным, получат около 43 миллионов россиян. Деньги начислят как неработающим, так и работающим пенсионерам.