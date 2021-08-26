ПФР объяснил пенсионерам порядок получения «путинской» выплаты

В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили порядок получения единовременной выплаты десяти тысяч рублей, указ о которой подписал президент Владимир Путин.

«Деньги не пропадут». В Совфеде рассказали о судьбе накопительных пенсий россиян

По данным ПФР, обращаться за деньгами не надо, поскольку выплаты будут производиться с помощью данных, которыми обладает фонд. В том случае, если гражданин одновременно получает две пенсии, одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, то выплата будет проведена все равно.

ПФР добавил, что при начислении других социальных выплат эти деньги не будут учитываться. При этом из выплаты нельзя будет вычесть долги по штрафам, платежам и кредитам. Деньги будут переданы тогда же, когда и основная пенсия.

Помощь, предложенную Путиным, получат около 43 миллионов россиян. Деньги начислят как неработающим, так и работающим пенсионерам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыПенсионерыПФРПутин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры