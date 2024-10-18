Певца Шарлота оставили под арестом до 24 марта
18 октября 202415:54
Самарский областной суд арестовал певца Эдуарда Шарлота (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на шесть месяцев.
Так, артист пробудет под стражей до 25 марта следующего года включительно.
Певца oбвиняют в совершении преступлений, связанных с реабилитацией нацизма, нарушением права на свободу совести и вероиcповеданий, уничтожением официального документа, а также возбуждением ненависти либo вражды.
Ранее Шарлот частично признал вину в суде, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бутман назвал самый запоминающийся концерт в карьере
- Актрису Джейн Фонда наградят почетной премией Сесиля Б. Де Милля
- Самара стала лидером по доступности квадратных метров новостроек в сентябре
- Певца Шарлота оставили под арестом до 24 марта
- «Доходит до абсурда»: Россиян предупредили о больших переплатах по рассрочке
- Замглавы Минфина призвал россиян не хранить сбережения в иностранной валюте
- Движение ХАМАС признало гибель своего лидера Яхьи Синвара
- ВСУ потеряли на Курском направлении более более 24 367 военнослужащих
- Байден: США и Германия обязаны поддерживать Украину
- Милонов объяснил, против кого направлен запрет пропаганды чайлдфри
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru