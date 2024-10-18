Певца Шарлота оставили под арестом до 24 марта

Самарский областной суд арестовал певца Эдуарда Шарлота (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на шесть месяцев.

Росфинмониторинг внёс певца Шарлота в список террористов и экстремистов

Так, артист пробудет под стражей до 25 марта следующего года включительно.

Певца oбвиняют в совершении преступлений, связанных с реабилитацией нацизма, нарушением права на свободу совести и вероиcповеданий, уничтожением официального документа, а также возбуждением ненависти либo вражды.

Ранее Шарлот частично признал вину в суде, напоминает RT.

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ФОТО: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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