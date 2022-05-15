Певца Ибрагимова похоронят 15 мая на кладбище в Мытищах
Народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова похоронят на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах 15 мая, сообщили в пресс-службе полномочного представительства Республики Татарстан в РФ.
В этот же день в 15 часов состоится прощание с певцом. Оно пройдет в Московской соборной мечети. В 17:00 состоится погребальная молитва.
Российский эстрадный певец, актер и композитор Ренат Ибрагимов умер 14 мая. Ему было 75 лет. По словам его супруги, мужу стало плохо с сердцем.
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