Иноагент Noize MC оштрафован на 30 тысяч рублей за немаркированные посты

При этом сам репер свою вину отрицает. Его представители заявили при рассмотрении дела, что публикации были загружены не на личной странице Алексеева, а на ресурсе его группы, которая называется Noize MC. Иноагентом же признан именно гражданин Алексеев, а не коллектив.

В то же время, в надзорном ведомстве пояснили, что данный интернет-ресурс верифицирован в соцсети специальной отметкой, а в посте не было информации, что он опубликован кем-то, кроме самого исполнителя.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Noize MC был признан иноагентом в ноябре 2022 года.

