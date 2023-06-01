Иноагент Noize MC оштрафован на 30 тысяч рублей за немаркированные посты

Репер Noize MC (Иван Алексеев), включённый министерством юстиции России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, оштрафован на 30 тысяч рублей за неразмещение соответствующей маркировки на двух постах на его странице во «ВКонтакте». Решение вынес Кузьминский районный суд российской столицы.

Как передаёт ТАСС, публикации были посвящены предстоящим концертам исполнителя. Протокол об административном правонарушении был составлен в Роскомнадзоре и передан в судебную инстанцию.

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При этом сам репер свою вину отрицает. Его представители заявили при рассмотрении дела, что публикации были загружены не на личной странице Алексеева, а на ресурсе его группы, которая называется Noize MC. Иноагентом же признан именно гражданин Алексеев, а не коллектив.

В то же время, в надзорном ведомстве пояснили, что данный интернет-ресурс верифицирован в соцсети специальной отметкой, а в посте не было информации, что он опубликован кем-то, кроме самого исполнителя.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Noize MC был признан иноагентом в ноябре 2022 года.

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