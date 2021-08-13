Певицу МакSим выписали из больницы

Ранее певица МакSим опубликовала первый пост в Instagram после выхода из комы. Она поблагодарила медиков и всех, кто за нее переживал.

С конца июня певица МакSим находилась в искусственной коме, куда была введена медиками из-за осложнений при коронавирусе.

