Певицу МакSим выписали из больницы

Сегодня певицу МакSим выписывают из больницы, она продолжит лечение уже дома. Об этом сообщила представитель певицы, передает РИА Новости.

Реаниматолог рассказал, когда певица МакSим вернется к нормальной жизни

Ранее певица МакSим опубликовала первый пост в Instagram после выхода из комы. Она поблагодарила медиков и всех, кто за нее переживал.

С конца июня певица МакSим находилась в искусственной коме, куда была введена медиками из-за осложнений при коронавирусе.

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Фото: facebook.com/maksim.music.ru
ТЕГИ:ПевицаКома
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