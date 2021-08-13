Певицу МакSим выписали из больницы
13 августа 202114:08
Сегодня певицу МакSим выписывают из больницы, она продолжит лечение уже дома. Об этом сообщила представитель певицы, передает РИА Новости.
Ранее певица МакSим опубликовала первый пост в Instagram после выхода из комы. Она поблагодарила медиков и всех, кто за нее переживал.
С конца июня певица МакSим находилась в искусственной коме, куда была введена медиками из-за осложнений при коронавирусе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+22 277 / сут.
Умерли
169 тыс.+815 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+19 368 / сут.
- Главу зерновой госкорпорации Украины задержали при попытке бегства из страны
- Россия поможет отправить в космос женщину-астронавта из Туниса
- Голикова назвала сроки восстановления рынка труда в России
- Голикова рассказала об экономически неактивной молодежи в России
- В космосе обнаружили гигантские «звездные врата»
- Певицу МакSим выписали из больницы
- В Кремле прокомментировали обращение «Альянса патриотов Грузии» к Путину
- «Реки вместо улиц». Жителей Керчи призвали готовиться к эвакуации
- В ООН заявили о гуманитарной катастрофе в Афганистане
- Иномарка сбила в Воронеже трех человек на тротуаре
13 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru