Певицу и поэтессу Веронику Долину задержали в московском аэропорту Жуковский
Российскую певицу и поэтессу Веронику Долину задержали в столичном аэропорту Жуковский, сообщает Telegram-канал SHOT.
По его данным, артистка подозревается в попытке провоза в страну сильнодействующих препаратов и наркотических веществ. Долина прилетела в Москву из Израиля. В ходе таможенного досмотра у нее были найдены лекарственные средства, которые не были заранее задекларированы.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел о контрабанде сильнодействующих веществ и контрабанде наркотиков.
Ранее задержанного с наркотиками актера Руденко приговорили к обязательным работам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru