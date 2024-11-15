Певицу и поэтессу Веронику Долину задержали в московском аэропорту Жуковский

По его данным, артистка подозревается в попытке провоза в страну сильнодействующих препаратов и наркотических веществ. Долина прилетела в Москву из Израиля. В ходе таможенного досмотра у нее были найдены лекарственные средства, которые не были заранее задекларированы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел о контрабанде сильнодействующих веществ и контрабанде наркотиков.

Ранее задержанного с наркотиками актера Руденко приговорили к обязательным работам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

