Певицу и поэтессу Веронику Долину задержали в московском аэропорту Жуковский

Российскую певицу и поэтессу Веронику Долину задержали в столичном аэропорту Жуковский, сообщает Telegram-канал SHOT.

Кинокритик Антон Долин и журналист Тихон Дзядко получили статус иноагентов

По его данным, артистка подозревается в попытке провоза в страну сильнодействующих препаратов и наркотических веществ. Долина прилетела в Москву из Израиля. В ходе таможенного досмотра у нее были найдены лекарственные средства, которые не были заранее задекларированы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел о контрабанде сильнодействующих веществ и контрабанде наркотиков.

Ранее задержанного с наркотиками актера Руденко приговорили к обязательным работам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:Аэропорт ЖуковскийНаркотикиЗадержаниеПевица

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