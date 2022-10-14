Кинокритик Антон Долин и журналист Тихон Дзядко получили статус иноагентов

Минюст внес в список иноагентов главного редактора «Дождя» (признано СМИ-иноагентом в России) Тихона Дзядко и кинокритика Антона Долина. Соответствующий спислк ведомства обновился в пятницу.

Также в список были добавлены пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и журналист «Популярной политики» Дмитрий Низовцев.

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года также в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.







