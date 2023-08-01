Певицу Анет Сай не накажут за поездку на машине ГИБДД

Ранее в Сети появился ролик, в котором Сай рассказывает, как ей вызвали автомобиль ДПС, чтобы доехать без пробок до аэропорта после концерта в Волгограде. Кроме того, исполнительница примерила форменный головной убор полицейского. НАС обратился к главе МВД и генеральному прокурору с просьбой проверить действия полицейских и певицы на нарушение законодательства.

Как отметили в ГУ МВД по Волгоградской области, оснований для привлечения Сай к ответственности за незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов нет. Состав такого правонарушения образуется при «незаконном ношении исключительно комплекта предметов одежды и обуви, со знаками различия и символикой правоохранительных органов, а не единичного элемента форменной одежды».

При этом сотрудников МВД, допустивших использование патрульного автомобиля, привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

«УМВД по Волгоградской области трактует действия певицы Анет Сай исключительно в контексте ношения форменного головного убора полицейского. Однако мы считаем, что ее действия можно было бы рассмотреть в контексте статьи КоАП "Мелкое хулиганство"», — подчеркнул Шапарин.

