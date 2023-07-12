МВД и Генпрокуратуру попросили наказать водителей такси с мигалками для Анет Сай

Национальный автомобильный союз (НАС) призвал МВД и Генпрокуратуру России проверить сотрудников ГИБДД Волгограда из-за видеоролика с певицей Аннет Сай, которая ехала на машине ГИБДД с мигалками в аэропорт, сообщает Газета.Ru.

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Уточняется, что НАС направил письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева и генпрокурора Игоря Краснова.

Ранее в интернете появился видеоролик, в котором певица Аннет Сай говорит, что ей вызвали автомобиль ДПС, чтобы быстрее добраться до аэропорта, минуя пробки.

Отмечается, что волгоградское управление МВД начало проверку по данному факту, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ПевицаАвтомобильГенеральная Прокуратура РФ

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