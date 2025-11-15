Певице Севиль вручили «Зеленый Граммофон»

Солистке группы «Artik & Asti», певице Севиль вручили эксклюзивную награду за активную экологическую позицию «Зеленый Граммофон». Об этом сообщили в пресс-центре Международной премии «Экология — дело каждого».

Лауреатами специальной номинации «Зеленый Граммофон» в предыдущие годы также были певицы Юлианна Караулова и Алсу.

«Это очень почетно и ответственно для меня. Экологичный образ жизни — это то, к чему должен стремиться каждый человек», - подчеркнула Севиль.

Награждение по итогам 30-й церемонии вручения прошло в центральном аппарате Росприроднадзора. Награду певице вручила главный эколог России Светлана Радионова.

«Поздравляю Севиль. Пусть музыка будет помощником и проводником экологических идей. Для наших участников очень важно видеть своих кумиров вовлеченными в экокультуру», - заявила эколог.

Премия «Экология — дело каждого» была учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года. Она проводится ежегодно и присуждается за интересные проекты по сохранению окружающей среды. За пять сезонов в мероприятии приняли участие 95 стран, а также поступило более 320 тысяч заявок.

В настоящий момент проходит шестой сезон проекта. Заявки на участие в нем можно будет отправить до 1 апреля 2026 года.