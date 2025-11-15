Певице Севиль вручили «Зеленый Граммофон»
Солистке группы «Artik & Asti», певице Севиль вручили эксклюзивную награду за активную экологическую позицию «Зеленый Граммофон». Об этом сообщили в пресс-центре Международной премии «Экология — дело каждого».
Лауреатами специальной номинации «Зеленый Граммофон» в предыдущие годы также были певицы Юлианна Караулова и Алсу.
«Это очень почетно и ответственно для меня. Экологичный образ жизни — это то, к чему должен стремиться каждый человек», - подчеркнула Севиль.
Награждение по итогам 30-й церемонии вручения прошло в центральном аппарате Росприроднадзора. Награду певице вручила главный эколог России Светлана Радионова.
«Поздравляю Севиль. Пусть музыка будет помощником и проводником экологических идей. Для наших участников очень важно видеть своих кумиров вовлеченными в экокультуру», - заявила эколог.
Премия «Экология — дело каждого» была учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года. Она проводится ежегодно и присуждается за интересные проекты по сохранению окружающей среды. За пять сезонов в мероприятии приняли участие 95 стран, а также поступило более 320 тысяч заявок.
В настоящий момент проходит шестой сезон проекта. Заявки на участие в нем можно будет отправить до 1 апреля 2026 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские войска атаковали военный аэродром ВСУ
- Трамп похвалил журналистку за вопрос о сравнении президентства с отцовством
- В ГД призвали включить Сбербанк в «белый список» сайтов
- Минобороны: ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области
- Разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию Макаровца
- СМИ: Россиянин отправился в кругосветное путешествие и застрял в Перу без денег
- Москалькова объявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
- СМИ: В аэропорту Норильска из-за непогоды застряли свыше 700 пассажиров
- Россиянам рассказали, какие автомобили можно купить до миллиона рублей
- СМИ: Колумбия нанесла авиаудар у границы Венесуэлы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru