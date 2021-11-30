Певице Рианне присвоили звание национального героя Барбадоса
Американская певица барбадосского происхождения Рианна получила звание национального героя Барбадоса. Об этом заявила премьер-министр республики Миа Моттли.
«От имени нации и гордого народа мы объявляем тебя национальным героем Барбадоса, наш посланник Робин Рианна Фенти. Продолжай сиять как алмаз и быть гордостью своей страны», — отметила Моттли в ходе церемонии провозглашения республики.
По словам премьер-министра, благодаря своей креативности, дисциплине и преданности родине Рианна «несла примерную службу на благо Барбадоса».
Рианна родилась в островном государстве в 1988 году, а в 16 лет переехала в США и начала свою певческую карьеру. В 2018 году исполнительница стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса в США. Кроме того, Рианна — лауреат девяти премий Grammy, один из самых продаваемых артистов в мире.
Между тем карибский остров официально принял решение о выходе из-под власти британской короны, пишет РИА ФАН. Накануне Барбадос покинул Содружество наций, в государстве установили республиканскую форму правления, а первым президентом страны стала бывший генерал-губернатор Сандра Мейсон.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- В МЧС прокомментировали зону поражения после взрыва в «Листвяжной»
- Певице Рианне присвоили звание национального героя Барбадоса
- В РФПИ рассказали о тесном контакте с ЕМА по регистрации «Спутника V»
- Чубайс признал вину за «всё плохое» в России
- Врач-терапевт назвала основной признак дефицита витамина K
- Рейс Нижневартовск-Минеральные Воды экстренно сел в Волгограде
- СМИ: В Японии зафиксирован первый случай заражения штаммом «омикрон»
- Российские мобильные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов
- Москва в последний день осени побила сразу два климатических рекорда
- Минсельхоз хочет ужесточить контроль за снегоходами и квадроциклами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru