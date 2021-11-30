Певице Рианне присвоили звание национального героя Барбадоса

«От имени нации и гордого народа мы объявляем тебя национальным героем Барбадоса, наш посланник Робин Рианна Фенти. Продолжай сиять как алмаз и быть гордостью своей страны», — отметила Моттли в ходе церемонии провозглашения республики.

По словам премьер-министра, благодаря своей креативности, дисциплине и преданности родине Рианна «несла примерную службу на благо Барбадоса».

Рианна родилась в островном государстве в 1988 году, а в 16 лет переехала в США и начала свою певческую карьеру. В 2018 году исполнительница стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса в США. Кроме того, Рианна — лауреат девяти премий Grammy, один из самых продаваемых артистов в мире.

Между тем карибский остров официально принял решение о выходе из-под власти британской короны, пишет РИА ФАН. Накануне Барбадос покинул Содружество наций, в государстве установили республиканскую форму правления, а первым президентом страны стала бывший генерал-губернатор Сандра Мейсон.

