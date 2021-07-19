Певице МакSим не могут гарантировать выздоровление

Врачи не дают прогнозов на выздоровление певицы МакSим. Менеджер артистки Маргарита Соколова опровергла телеканалу «360» информацию об ухудшении здоровья пациентки.

Ранее в СМИ появилась информация, что у певицы якобы отказало правое легкое и наблюдается левожелудочковая недостаточность. При таких осложнениях не помогает даже аппарат ИВЛ.

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Соколова рассказала, что не знает, откуда могли появиться эти данные. По словам менеджера, лечащих врачей по выходным нет, поэтому не стоит ждать какую-либо информацию о состоянии здоровья певицы до понедельника.

Она отметила, что врачи не дают никаких гарантий на выздоровление МакSим. Соколова подчеркнула, что состояние певицы стабильно тяжелое с небольшими улучшениями, пишет РЕН ТВ.

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ФОТО: @maksimartist
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