Певице МакSим не могут гарантировать выздоровление

Соколова рассказала, что не знает, откуда могли появиться эти данные. По словам менеджера, лечащих врачей по выходным нет, поэтому не стоит ждать какую-либо информацию о состоянии здоровья певицы до понедельника.

Она отметила, что врачи не дают никаких гарантий на выздоровление МакSим. Соколова подчеркнула, что состояние певицы стабильно тяжелое с небольшими улучшениями, пишет РЕН ТВ.

