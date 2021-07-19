Певице МакSим не могут гарантировать выздоровление
Врачи не дают прогнозов на выздоровление певицы МакSим. Менеджер артистки Маргарита Соколова опровергла телеканалу «360» информацию об ухудшении здоровья пациентки.
Ранее в СМИ появилась информация, что у певицы якобы отказало правое легкое и наблюдается левожелудочковая недостаточность. При таких осложнениях не помогает даже аппарат ИВЛ.
Соколова рассказала, что не знает, откуда могли появиться эти данные. По словам менеджера, лечащих врачей по выходным нет, поэтому не стоит ждать какую-либо информацию о состоянии здоровья певицы до понедельника.
Она отметила, что врачи не дают никаких гарантий на выздоровление МакSим. Соколова подчеркнула, что состояние певицы стабильно тяжелое с небольшими улучшениями, пишет РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+25 018 / сут.
Умерли
148 тыс.+764 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+18 886 / сут.
- Певице МакSим не могут гарантировать выздоровление
- Вирусолог рассказал о смертности среди привитых и невакцинированных
- Тихановская отказалась участвовать в выборах президента Белоруссии
- В Амурской области ребенок пожаловался на избиение в санатории
- Роспотребнадзор разработает чип для выявления коронавируса
- «Ростех» обнародовал видео с контурами нового истребителя
- Синоптик рассказал, ждать ли в России погодных катастроф, как в Европе
- Вирусолог сообщил, как сформировать коллективный иммунитет к штамму «Дельта»
- C августа в российских магазинах может подорожать хлеб
- Эксперт: коллективный иммунитет от COVID-19 в России достиг 60 процентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru