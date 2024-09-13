Певица Наталья Штурм заявила, что питается на 2518 рублей в месяц
Российская певица Наталья Штурм в беседе с «Газетой.Ru» призналась, что ей удаётся в месяц тратить на еду менее 2600 рублей.
По её словам, вместо покупки «недорогой» полезной еды люди много тратят на табак и алкоголь, а также «дорогие копчености»
«Пачка каши геркулесовой, гречка, молоко... Грибы, облепиха, картофель 70 рублей, морковь 50 рублей, редис 50 рублей, руккола 100 рублей, щавель 100 рублей. Овощи и фрукты — рынок выходного дня», - заявила исполнительница, предоставив изданию чек из приложения своего банка.
Штурм напомнила, что в каждом продуктовом магазине есть скидки, в том числе для пенсионеров, а у банков - бонусные программы.
Ранее в Росстате заявили, что в России наблюдается общее снижение цен на плодоовощную продукцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru