Певица Наталья Штурм заявила, что питается на 2518 рублей в месяц

По её словам, вместо покупки «недорогой» полезной еды люди много тратят на табак и алкоголь, а также «дорогие копчености»

«Пачка каши геркулесовой, гречка, молоко... Грибы, облепиха, картофель 70 рублей, морковь 50 рублей, редис 50 рублей, руккола 100 рублей, щавель 100 рублей. Овощи и фрукты — рынок выходного дня», - заявила исполнительница, предоставив изданию чек из приложения своего банка.

Штурм напомнила, что в каждом продуктовом магазине есть скидки, в том числе для пенсионеров, а у банков - бонусные программы.

Ранее в Росстате заявили, что в России наблюдается общее снижение цен на плодоовощную продукцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

