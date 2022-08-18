Певица Монеточка впервые стала матерью

Певица Монеточка родила дочь. Елизавета Гырдымова, так зовут исполнительницу, сообщила о том, что стала матерью в своих социальных сетях.

«Мы кое-кого сделали», - написала певица, сопроводив пост фотографией, на которой ее муж Виктор Исаев держит дочь.

17 августа Монеточка в своем Telegram-канале сообщила, что уезжает в родильный дом.

«Мы поехали в роддом!», - написала певица.

Ранее сообщалось, что из-за своей позиции к событиям на Украине певицу внесли в список, чье выступление находится под негласным запретом в России.

