Певица Мария Максакова обратилась за помощью к Путину
Российская оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что боится за свою жизнь, поэтому решила обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает NEWS.ru.
По её словам, она живёт на Украине и не может приехать в Москву из-за сложных взаимоотношений Владимиром Тюриным - отцом её старших детей Людмилы и Ильи. Из-за этого она не смогла присутствовать на суде, который постановил, что певица должна отдать им московскую квартиру на Пресненской набережной.
«Мне передали, что очередной мой приезд может закончиться для меня... летальным исходом. Все ресурсы для этого у него имеются. А у меня квартиры теперь нет — осталась только моя жизнь, мне очень страшно, что отнимут и её», - отметила Максакова.
Певица добавила, что решила обратиться к российскому лидеру с просьбой доработать статью УК РФ «занятие высшего положения в преступной иерархии», что позволит привлечь Тюрина к ответственности.
Ранее на Украине заявили, что заказчиком убийства супруга Максаковой Дениса Вороненкова являлся её экс-гражданский муж Владимир Тюрин (известный также как криминальный авторитет по кличке Тюрик).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 264 / сут.
Умерли
300 тыс.+1 020 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+42 322 / сут.
- Правительство вложило 1 млрд рублей в сортировку отходов
- Певица Мария Максакова обратилась за помощью к Путину
- Госдума потребовала доработать приказ о COVID-вакцинации детей
- Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
- СМИ: рейсовый автобус перевернулся после ДТП в Новой Москве
- В Москве избили топ-менеджера «Ростелекома»
- Названа цена самой дешёвой квартиры в Москве без туалета
- В Томске возбудили уголовное дело после поджога «Ленты»
- Курортный сбор в Сочи увеличили до 50 рублей в сутки
- В ДНР выявили поставки на Украину ботулотоксина из США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru