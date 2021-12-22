Певица Мария Максакова обратилась за помощью к Путину

По её словам, она живёт на Украине и не может приехать в Москву из-за сложных взаимоотношений Владимиром Тюриным - отцом её старших детей Людмилы и Ильи. Из-за этого она не смогла присутствовать на суде, который постановил, что певица должна отдать им московскую квартиру на Пресненской набережной.

«Мне передали, что очередной мой приезд может закончиться для меня... летальным исходом. Все ресурсы для этого у него имеются. А у меня квартиры теперь нет — осталась только моя жизнь, мне очень страшно, что отнимут и её», - отметила Максакова.

Певица добавила, что решила обратиться к российскому лидеру с просьбой доработать статью УК РФ «занятие высшего положения в преступной иерархии», что позволит привлечь Тюрина к ответственности.

Ранее на Украине заявили, что заказчиком убийства супруга Максаковой Дениса Вороненкова являлся её экс-гражданский муж Владимир Тюрин (известный также как криминальный авторитет по кличке Тюрик).

