Максакова назвала убийцу Вороненкова

Мария Максакова, экс-солистка Мариинского театра, сообщила имя организатора убийства ее бывшего супруга, экс-депутата Госдумы в Дениса Вороненкова. Свое заявление она сделала в эфире НТВ.

Артистка обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Быстрыкину с просьбой расследовать причастность бывшего сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти Вороненкова.

«Я прошу применить к нему все нормы законодательства России», — сказала Максакова.

Она добавила, что Панаитов признался в «заказе» ее мужа.

Напомним, Денис Вороненков был убит в центре украинской столицы в марте 2017 года. В мае 2018 года следствие сообщило о завершении расследования. По делу проходят организатор убийства и пятеро соучастников. Бывший член Совета Федерации Антон Беляков в эфире НСН ранее назвал «полной белибердой» всё, что делал на Украине Вороненков.

