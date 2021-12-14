Певица Марина Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками после пожара. Она записала аудио, в котором рассказала, что постепенно выздоравливает, и выложила его в своем аккаунте в Instagram.

Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Хлебникова уснула с непотушенной сигаретой.