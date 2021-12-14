Певица Марина Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками после пожара
Певица Марина Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками после пожара. Она записала аудио, в котором рассказала, что постепенно выздоравливает, и выложила его в своем аккаунте в Instagram.
Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Хлебникова уснула с непотушенной сигаретой.
Пострадали два человека, включая саму артистку. Ее доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского и подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких. После стабилизации состояния Хлебникову перевели из реанимации в палату.
По словам певицы, медики делают всё для скорейшего выздоровления, персонал больницы она назвала «замечательным». Она также выразила благодарность поклонникам за поддержку.
Марина Хлебникова - советская и российская эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая. Помимо сольной карьеры выступала с коллективами «Интеграл», «На-На», «ХЗ».
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