Певица Лариса Долина подала иск к покупательнице её квартиры в Хамовниках
Певица Лариса Долина подала в суд на покупательницу её квартиры в столичном районе Хамовники, сообщает «Российская газета».
В иске народная артистка России просит суд признать сделку по продажи недвижимости недействительной, чтобы вернуть жильё. При этом ей придется вернуть 112 миллиона рублей покупательнице, если суд примет решение удовлетворить иск.
Однако если выяснится, что покупательница квартиры была осведомлена о мошеннической схеме, она останется без денег и без квартиры.
Ранее Лариса Долина заявила, что стала жертвой украинских мошенников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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