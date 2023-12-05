Певица Катя Лель прокомментировала новость о разводе после 15 лет брака

Певица Катя Лель прокомментировала информацию о разводе с бизнесменом Игорем Кузнецовым, с которым она прожила в браке 15 лет. Свой комментарий она дала Super.ru.

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«А зачем вам эта информация? Это личная информация. Вы живите своей жизнью, кайфуйте. Спасибо. Всего доброго», - сказала Лель.

Ранее СМИ сообщили о расторжении брака Лель и Кузнецова. Известно, что инициатором развода стала певица. Паре дали месяц на примирение, но супруги решили расстаться.

Сама Лель на волне успеха ее главного хита «Мой мармеладный» заявила, что не покинет Россию ради работы на Западе. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Ольга Махалова
ТЕГИ:РазводМузыка

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