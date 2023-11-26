Захарова назвала «пощечиной» Западу успех песни Кати Лель
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала успех песни Кати Лель «Мой мармеладный» на Западе.
Дипломат отметила, что песня стала одной из самых популярных в мировом чарте сервиса Spotify. Успех композиции Захарова сочла «пощечиной отменяльщикам русской культуры».
«Начали было с Пушкина и Чайковского. А беда пришла откуда не ждали», - написала спикер МИД в своем Telegram-канале.
В беседе с изданием StarHit Катя Лель заявила, что не намерена покидать Россию на фоне мирового успеха своего хита, сообщает «Радиоточка НСН».
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