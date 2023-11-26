Захарова назвала «пощечиной» Западу успех песни Кати Лель

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала успех песни Кати Лель «Мой мармеладный» на Западе.

Катя Лель намерена встретиться с автором песни «Мой мармеладный» Максимом Фадеевым

Дипломат отметила, что песня стала одной из самых популярных в мировом чарте сервиса Spotify. Успех композиции Захарова сочла «пощечиной отменяльщикам русской культуры».

«Начали было с Пушкина и Чайковского. А беда пришла откуда не ждали», - написала спикер МИД в своем Telegram-канале.

В беседе с изданием StarHit Катя Лель заявила, что не намерена покидать Россию на фоне мирового успеха своего хита, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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