Певец Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию
Певец Валерий Меладзе вернулся в Россию перед Новым годом, сообщает «МК».
По информации издания, фотографию с ним выложила дочь певицы Славы Александра Морозова в своих соцсетях. Многие уже не надеялись увидеть исполнителя в Москве после того, как он на концерте в Дубае со сцены поддержал украинских националистов. Одним из поводов для возвращения артиста, по мнению издания, может быть приглашение выступить на новогоднем корпоративе.
Ранее Генпрокуратуру РФ попросили проверить, не финансирует ли Меладзе ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru